MEB'den lise son öğrencilerine flaş af!

Yükseköğretime devam edecek 12.sınıf öğrencilerinin devamsızlıkları affedilecek.

MEB tarafından 12.sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedilmesine ilişkin yazı tüm illere gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca alınan kararla, 2018-2019 ders yılına yönelik yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

Hem öğrenciler hem de veliler arasında kaygıya neden oluyordu

Devamsızlık durumlarının, söz konusu öğrenciler ve veliler arasında tedirginliğe ve kaygıya yol açtığı şikayetleri MEB'e ulaştı.

Devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek

Yazıya göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesimi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.