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MEB'den "kalfalık ve ustalık" için elektronik sınav kararı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, daha önce yılda üç kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının artık 2 ayda bir yapılacağını belirterek, bu sınavların elektronik olarak olarak da düzenlenmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:10
MEB'den "kalfalık ve ustalık" için elektronik sınav kararı

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık ve ustalık sınavlarının yapıldığını, sınavların "teorik" ve "beceri" olmak üzere iki aşamalı düzenlendiğini anlattı.

Şubat, haziran ve eylül olmak üzere yılda üç dönemde yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarına bu yılın şubat döneminde 67 bin 295 adayın başvuru yaptığını belirten Özer, geçen yılın aynı dönemine göre aday sayısında yüzde 51'lik artış olduğunu belirtti.

Özer, "2018 yılı şubat döneminde kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarına 44 bin 572 aday başvuru yapmıştı. 2018 yılında kalfalık ve ustalık belgesi alabilmek için ise tüm dönemlerde toplam 156 bin 672 aday başvurmuş, yapılan sınavlar sonunda 96 bin 679 aday başarılı olmuştu." bilgisini verdi.

- "Bu ay sonu itibarıyla yeni değişikliği yürürlüğe sokuyoruz"

Mesleki eğitim merkezlerinde 3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan 27 alan ve 142 dalda kalfalık ve ustalık beceri sınavlarının yapıldığını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerimizde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kalfalık ve ustalık sınavlarına başvuruların giderek arttığını görüyoruz. Sınavlara yönelik taleplere hızla cevap verebilmek ve dönemsel beklemeleri de önlemek için iki alanda iyileştirme yapacağız.

Birincisi şubat, haziran ve temmuz olmak üzere toplu olarak yılda üç kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarını artık 2 ayda bir yapacağız. Böylece yılda üç kez yapılabilen kalfalık ve ustalık sınavları yılda altı kez yapılabilecek. Bu ay sonu itibarıyla yeni değişikliği yürürlüğe sokuyoruz. Böylece koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini bekleme süresini kısaltmış olacağız."

- Teorik sınavda elektronik sınav hazırlığı başladı

Mahmut Özer, kalfalık ve ustalık belgesi için gerekli teorik sınavının elektronik sınav (e-sınav) olarak da yapılabilmesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

E-sınavın pilot uygulaması için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma yürüttüğünü dile getiren Özer, "Bu amaçla 81 ilde bulunan e-sınav merkezlerimizi kullanabileceğiz. Teorik sınavın tamamını e-sınav olarak yapabildiğimiz zaman artık kalfalık ve ustalık sınavlarını her ay yapabileceğiz." dedi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:10
  1. meb
  2. mesleki eğitim
  3. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer
  4. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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