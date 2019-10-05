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Milli Eğitim Bakanlığından intihar eden Suriyeli öğrenciye ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından mezarlıkta intihar eden 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa ilişkin açıklama yapıldı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 15:25
Milli Eğitim Bakanlığından intihar eden Suriyeli öğrenciye ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün intihar eden Suriye uyruklu bir öğrencimizle ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan, öğrencimizin intiharında 'Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı' iddiaları asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün yaşanan olaya değinilerek, "İntihar eden Suriye uyruklu bir öğrencimizle ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan; öğrencimizin intiharında 'Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı' iddiaları asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk tespitlerine göre, Kartepe Türk Fransız Kardeşlik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Vail El Suud'un, 2018'in mart ayında 3'üncü sınıfa kayıt yaptırarak eğitimine devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son derece başarılı bir öğrenci olan Vail El Suud'un, Türk Fransız Kardeşlik İlkokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4'üncü sınıftayken ayın öğrencisi seçildiği, okulda öğretmeni ve arkadaşları ile ilgili herhangi bir problemi olmadığı, babasının ilgili bir veli olduğu, okulla sürekli iletişim halinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca rehberlik il ekibinin ilk gözlemlerinde, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Eğitim camiamızı derinden üzen bu acı olayın bütün yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:25
  1. Kartepe Türk Fransız Kardeşlik Ortaokulu
  2. Türk Fransız Kardeşlik Ortaokulu
  3. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  4. Milli Eğitim Bakanlığı

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