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MEB'den hükümlüler için öykü yarışması

Milli Eğitim Bakanlığınca, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışması düzenlenecek

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
MEB'den hükümlüler için öykü yarışması

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışması yapılacak.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4" projesi kapsamında, başta eski hükümlüler olmak üzere yetişkinlerin temel becerilerinin geliştirilerek etkin vatandaşlar olarak yaşamlarına devam etmelerinin ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla çeşitli faaliyetler yapılıyor.

Bu çerçevede, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla öykü yarışması düzenlenecek.

Sadece eski hükümlülerin katılabildiği yarışmada, katılımcılar, önceden hüküm giymelerinden dolayı iş ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları zorluk ve ön yargıları aşmak ve başarıya ulaşmak için yaptıklarını hikayeleştirecek.

Yarışmaya, katılımlar 13 Eylül'de sona erecek. Katılmak isteyenler, en fazla 15 sayfadan oluşan eserlerini, denetimli serbestlik müdürlüklerine veya proje pilot illerinde (Eskişehir, Bursa, Malatya, Ordu, Hatay, Mardin, Manisa) seçilen halk eğitim merkezlerine teslim edecek.

Yarışma kapsamında, Türkiye genelinde ve 7 bölgede ilk üçe giren eserler 11 Kasım'da açıklanacak.

Türkiye birincisine 3 tam altın, ikincisine 2 tam altın ve üçüncüsüne tam altın verilecek. Bölgelerde ilk üçe giren eser sahipleri de yarım altın ile ödüllendirilecek.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
  1. eski hükümlü
  2. Karanlığı Aydınlananlar
  3. meb
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