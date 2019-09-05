0553 313 94 23

MEB'den engelli bireylere evde destek eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gelemeyecek derecede engeli bulunan bireylerin evlerinde destek eğitimi alabilmelerine imkan tanıyan düzenleme yapıldı - Devlet tarafından kurumlara eğitim desteği ücreti ödenebilmesi için verilen eğitimin kamera kaydına alınması zorunluluğu getirildi

05 Eylül 2019 Perşembe 14:59
MEB'den engelli bireylere evde destek eğitimi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gelemeyecek derecede engeli bulunan bireylerin evlerinde destek eğitimi alabilmelerine imkan tanıyan düzenleme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli ikinci rehber öğretmenlerin atıl durumda kalmamaları için 40 saate kadar engelli bireylere destek eğitimi vermelerine imkan verildi. Eğitimden bir ay önce engelli bireylerin eğitim planının hazırlanmasına son verildi, engelli birey eğitim aldıkça modüle eğitim bilgilerinin girilmesi sağlandı.

Hastalık veya çeşitli nedenlerle destek eğitimi alamayan engelli bireylerin bu eğitimi telafi eğitimi olarak tamamlamalarına imkan verildi.

Engelli bireylerin telafi eğitimi alabilmeleri için bir günde alacakları eğitim sayısı artırıldı.

Okula devam eden öğrencilerin destek eğitimlerini okulun eğitim saatleri dışında yapılması zorunluluğu kaldırılarak haftada sadece yarım gün destek eğitimi almalarına imkan sağlandı. Eğitim kurumuna gelemeyecek derecede engeli bulunan bireylerin evlerinde destek eğitimi alabilmelerine imkan verildi.

Devlet tarafından kurumlara eğitim desteği ücreti ödenebilmesi için verilen eğitimin kamera kaydının alınması zorunluluğu getirildi.

Kamera kaydı sunamayan kurumlara ödeme yapılmayacak. Buna göre, kurumlarca engelli bireylerin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışlarını görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren en az 90 gün süreyle kayıt yapabilme ve depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ile yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:59
  1. meb
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denetimli serbestlik hükümlülerinden okul temizliği
    1. Denetimli serbestlik hükümlülerinden..
    2. Okulların açılmasıyla otobüs hatları..
    3. ESO ve AÜ yepyeni bir dönemi birlikte..
    4. Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü..
    5. ‘Çal Garası’ üzümlerden pekmez..
    6. Kuşadası’nda aranan biri cezaevi..
    7. İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin..
    8. Şahinbey’de ’Gastronomi Kütüphanesi’..
    9. Muzaffer Bilazer: "Taylan Antalyalı..
    10. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan göreve..
    11. Yerli ve milli kanser ilacı yolunda..
    12. Sempozyumda konserler sürüyor
    13. Çorum’da yangın
    14. HDP önünde eylem yapan aile sayısı..
    15. Bodrum’da gürültü kirliliğine son..
    16. "Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına..
    17. Davutlar ve Güzelçamlı’daki hırsızlık..
    18. Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması
    19. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    20. Burhaniye’de makilik alanda çıkan..
    21. FIFA'da yılın 11'inin adayları..
    22. Sapanca’da hoş geldin bebek..
    23. Afganistan'da güvenlik güçlerinin..
    24. Balkan Göçmenleri gecesinde Gölet..
    25. Birleşmiş Milletler'den Türkiye çağrısı
    26. Finlandiya'da havuzda tesettür mayo..
    27. Düzce’ye kalkınma yılsonu başlayacak
    28. Birlerce turistin ziyaret ettiği Frig..
    29. Esnaf Odaları Birlik Başkanı..
    30. 10 binlerce polisin mesai saatleri..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'