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MEB'den ecdat mirası için ilk laboratuvar

Taşınabilir tarihi eserlerin korunması ve onarımı amacıyla İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde "Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı" kuruldu- Milli Eğitim Bakanlığı, restorasyon alanındaki ilk laboratuvarı için Marmara Üniversitesi ile iş birliği yaptı- Laboratuvarda ilk olarak Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tarihi Bina ve Türbesi'ndeki 8 tekstil eser restore edilecek

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:14
MEB'den ecdat mirası için ilk laboratuvar

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Taşınabilir geleneksel tarihi eserlerin korunması ve onarımı amacıyla İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde "Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı" kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünce, Türk kültürünün önemli bir kolu olan geleneksel sanatların, ulusal ve evrensel boyutta tanınmasını, eğitimini, üretimini, restorasyon yoluyla korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla projeler düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ve Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında sağlanan iş birliği protokolü ile yürütülen "Puşide Projesi" de bu kapsamda Türk süsleme sanatı içerisinde önemli bir yere sahip.

Proje, zaman içinde yok olma tehdidi altındaki Osmanlı hanedan türbelerinde görülen Maraş işi puşidelerin desen arşivlerinin hazırlanmasını, ihtiyaç dahilinde yeniden işlenmesini ve uygun görülenlerin korunmasını öngörüyor. Projede, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünün müzesindeki tekstil eserlerinin korunması da yer alıyor.

- Analizler Marmara Üniversitesinde yapılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Türkiye'de çok sayıda restorasyon ve konservasyon laboratuvarı faaliyet gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilk kez, aralarında Osmanlı mirasının da bulunduğu tarihi eserlerin koruma ve onarım çalışmalarını yapmak amacıyla İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde "Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı" kuruldu.

Taşınabilir eserleri koruyup sonraki nesillere aktarmak için kurulan "Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı"nın çalışmaları için Marmara Üniversitesi ile iş birliğine gidildi. Laboratuvardaki çalışmalar, Dr. Ragsana Hasanova'nın danışmanlığında alanında uzman 6 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Restorasyon ve konservasyon için iplik bükümü, hammadde tayini, örgü yapısı, iplik mukavemeti, renk analizi, örgü sıklığı, renk ölçüm analizi, boyar madde analizleri gibi gerekli analizler, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil ve Yazma Eserler Restorasyon ve Konservasyon Ar-Ge Laboratuvarı'nda yapılıyor.

Laboratuvarda yapılan tüm çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü kontrolünde yapılıyor.

- İlk proje Valilikten

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, 23 Ekim'de, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tarihi Bina ve Türbesi'ndeki 8 farbelanın (tekstil eser) restorasyon ve konservasyonu için Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile çalışma başlattı.

Bu kapsamda, pencerelerin ahşap taçlarına tutturulan yeşil atlas dokuma kumaştan yapılan astarlı farbelalardaki hasarlar tespit edildi, mikroskobik analizlerden sonra restorasyonu ve konservasyonu yapılmak üzere depo ortamında korumaya alındı.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde, bundan sonra da taşınabilir kültür varlıklarına ait tekstil ve kağıt eserlerin restorasyonu hedefleniyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:14
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