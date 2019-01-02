MEB'den dikkat çeken Barış Manço mesajı!

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Barış Manço için yayınladığı doğum günü mesajında, "Hayatı boyunca çocuklarla çocuk oldu... Çocuk olmanın, çocuk kalabilmenin erdemini yaşattı ve çocuklarımızın etrafında birleştirdi hepimizi... Çocuklar onu çok sevdi, o da çocukları... İyi ki doğdun" ifadelerine yer verdi.