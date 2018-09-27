İlkokullara yeni düzenleme… Ücretsiz olacak
Milli Eğitim Bakanlığı yeni program ilkelerini belirledi. 3 ve 4’üncü sınıfta okuyan öğrenciler için 'İlkokullarda Yetiştirme Programı' başlanacak ve program ücretsiz olacak27 Eylül 2018 Perşembe 09:22
Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için planlanan "İlkokullarda Yetiştirme Programı" kasım ayında başlatılacak.
Öğrenciler, haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek şekilde eğitimlere alınacak. Okulda bir öğrenci için bile olsa program açılacak, velilerinden hiçbir ad altında ücret talep edilmeyecek.
YORUM YAZ