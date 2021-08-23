MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) İLE MİLYONLARCA LİRALIK TASARRUF

Mebbis, çağdaş Türkiye'nin çağdaş hizmetlerinden birisidir.. Bu hizmet sayesinde, ülkemiz milyonlarca liralık kağıt ve diğer sarf malzemelerinden tasarruf etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sunduğu MEBBİS hizmeti ile; okul idarecileri, öğretmenler ve veliler, öğrenciler ile ilgili tüm bilgilere çok hızlı şekilde erişiyor. Mebbis hizmeti sayesinde bir öğrencinin tüm bilgilerine, hem okul idarecileri, hem öğretmenler, hem de veliler saniyeler içerisinde ulaşıyorlar.

MEBBİS kısaca tanımlamak gerekirse, a) Okul idarecileri, b) Öğretmenler, c) Veliler, d) Öğrenciler tarafından, öğrencilerin ders notlarından devamsızlıklarına kadar her türlü bilgileri görebileceği sistemin adıdır.

MEBBİS nedir?

MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri), Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlık tüm devlet ve özel eğitim kurumlarının yanında öğretmenlerin ve personellerin hizmetlerini gerçekleştirdiği bir online hizmet uygulamasıdır. Mebbis üzerinden, öğrencilerin okul kayıtlarından nakil işlemlerine, öğrencilerin ders notlarından devamsızlıklarına kadar, okulların tüm işlemlerini kağıt ve zaman israfı olmadan internet ortamında gerçekleştirilen bir eğitim hizmetidir.

Mebbis üzerinden Devlet kurumları bölümünden devlet kurumları modülü, hukuk takip sistemi modülü, rehberlik, denetim ve planmala modülü, evrak modülü, kitap seçim modülü, sosyal tesislermodülü, kurum standartları modülü ve MEİS modülü yer almakta. MEBBİS Meis Sorgu Modülü için Tıklayınız.

OKULLAR AÇILIR İKEN

Görevinden ayrılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk döneminde yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ilk ve orta okullar ile liselerde 6 Eylül 2021 günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, koltuğa oturduktan sonra, okulların açılış tarihinde bir değişikliğe gidilmedi.

Koronavirüs sebebi ile okullarda zaman zaman uzaktan eğitim de yapılması, MEBBİS'in önemini bir kat daha artırıyor.

MEBBİS giriş

Mebbis sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilirsiniz. Öğretmenler Mebbis şifrelerini okul idarecilerinden alabilir. Mebbis’e e devlet şifrenizle bağlanmanız da mümkün. Veliler ve öğretmenler dilerlerse sisteme e devlet şifreleriyle giriş yapabiliyor. Mebbis şifrenizi unuttuğunuzda Mebbis internet sitesinden şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

MEBBİS uygulaması İOS cihazlarda nasıl kullanılır?

Öncelikle Apple Store’a girin. Apple Store arama kısmına e-okul yazın. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu MEBBİS uygulamasını indire tıklayın. Bu uygulama tamamen ücretsiz olarak telefon veya tabeletinize indirilmiş olacak.

MEBBİS uygulaması Android cihazlarda nasıl kullanılır?

İlk olarak Google Play Store’a girin. Android cihazların uygulama indirme mağazası olan Play Store’un arama kısmına e-okul yazın. Bu kısımda Mebbis veya e-okul isimli birçok uygulama ile karşılaşabilirsiniz. Ancak uygulamayı indirmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı yazıp yazmadığını control edin. Emin olduktan sonar MEBBİS e-okul uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. Yine Android cihazlar için de MEBBİS uygulaması kurulumu tamamen ücretsizdir.

MEBBİS e-okul

Milli Eğitim Bakanlığı e okul yönetim bilgi sistemi üzerinden e okul yönetim bilgi sistemi girişi, Veli Bilgilendirme Sistemi girişi yapılabilmekte. E-okul Yönetim Bilgi sistemi Girişi Sadece Öğretmen Kullanıcıları Tarafından e-Devlet Girişi yapılabilmekte.

Tüm özel okul kullanıcılarından Sisteme Giriş yapamayan kullanıcının tanımlı olduğu T.C. Kimlik numarasının "MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü / Personel Arama" ekranı üzerinden Çalışma izninin kontrol edilmesi gerekmektedir.

MEBBİS E OKUL İÇİN TIKLAYINIZ

Mebbis öğrenci girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS giriş yaparak buradaki hizmetlerden olan öğrenci sınav giriş belgesi, ders notları, öğrenci devamsızlıkları gibi hizmetlerden faydalanabilmekte.

MEBBİS ÖĞRENCİ GİRİŞİ