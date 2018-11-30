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MEB, yönetmen Ahmet Uluçay'ı unutmadı

Ödüllü yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay'ın adı, vefatının 9'uncu yılında doğduğu ilçedeki Tavşanlı Bilim ve Sanat Merkezine verildi

30 Kasım 2018 Cuma 15:53
MEB, yönetmen Ahmet Uluçay'ı unutmadı

ANKARA (AA) - Ödüllü yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay'ın adı, doğduğu ilçedeki Tavşanlı Bilim ve Sanat Merkezi'ne verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde dünyaya gelen ödüllü yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay'ın adının, Tavşanlı Bilim ve Sanat Merkezi'ne verilmesi kararı aldı.

Bu kapsamda Uluçay'ın vefatının 9'uncu yılında, doğduğu ilçedeki "Tavşanlı Bilim ve Sanat Merkezi"nin adı "Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi" olarak değiştirildi.

- Yönetmenin birçok ödülü bulunuyor

İlk uzun metrajlı filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmini 2002'de çeken Uluçay, İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü, San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü, Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödüllerinde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo Ödülü, 7. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Kurgu Ödülü ile Karadeniz Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi İlk Film Ödülü gibi birçok ödüle layık görüldü.

Uluçay, 2007'de başladığı "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmine sağlık sorunları nedeniyle devam edemedi.

Beyin tümörü nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken zatürreye yakalanan iki çocuk babası Uluçay, 55 yaşındayken 30 Kasım 2009'da vefat etti.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:53
  1. Ahmet Uluçay
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  3. Tavşanlı Bilim ve Sanat Merkezi

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