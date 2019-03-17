MEB yapay zekalı bilişim sistemine geçecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'nin ilk yapay zekaya dayalı, veriye dayalı yönetim sistemini de önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlamış olacağız." dedi.

Selçuk, Malatya'da bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve hayırsever vatandaşlarla bir araya geldi.

Dünya ile yarışacak bir eğitim sistemi kurmanın birtakım şartları bulunduğunu belirten Selçuk, bunları yerine getirmedikçe Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel rekabet anlamında çok fazla mesafe alamayacağını söyledi.

Selçuk, eğitimi meselelerin omurgası olarak gördüklerini vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz biliyoruz ki eğitim, ekonomi ve demokrasi üçlemesi bir araya geldiğinde bir ülkenin büyümesi, müreffeh hale gelmesi çok mümkün hale geliyor. Eğer biz orta gelir tuzağıyla ilgili bir mevzu konuşuyorsak Türkiye'de, kişi başına düşen milli gelir açısından, orta gelir tuzağı aslında orta eğitim tuzağıdır. Eğitiminiz ortaysa ekonominiz orta olur." diye konuştu.

Eğitime olan bakış açılarının, yatırımlarının giderek güçleneceğini vurgulayan Bakan Selçuk, bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güçlü bir liderliğinin olduğunu ifade etti.

2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladıklarını ve planlanan şekilde projelerin devam ettiğini aktaran Selçuk, "İnşallah kısa bir süre içerisinde birçok somut projemizi de hayata geçirmiş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığının dijital altyapısı anlamında mesleki ve teknik eğitimi, bazı temel problemlerin çözülmesi anlamında büyük mesafeler kaydettik." ifadelerini kullandı.

- Tasarım Beceri Atölyeleri ülke geneline yayılacak

Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimi çok önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tükiye'nin ekonomisiyle doğrudan doğruya bağlantılı bir husus bu. O yüzden de inşallah hep beraber göreceğiz, mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye çok büyük bir sıçrama yapacak ve dolayısıyla bu ekonomisini güçlendirecek. Adım adım ilan ediyoruz bu çalışmaları. Bu çalışmanın arkasından Tasarım Beceri Atölyeleri’nin projelendirilmesi, öğretmen eğitiminin yapılması, bütün okullarla ilgili şartnamelerinin hazırlanması söz konusu oldu."

İstanbul, Ankara gibi kentlerde imkanı daha az olan okullarda bu projelerin başladığını söyleyen Selçuk, bu atölyelerin eğitim sisteminin gelişmesinde ve dönüşmesinde hayati bir öneme taşıdığını belirtti.

Bakan Selçuk atölyelerin, çocuğun düşüncesinin, şahsiyetinin, duygusunun, fiziksel yapısının bütünsel olarak gelişmesi için mükemmel bir araç olduğunu anlatarak, "Biz bunların okullarımızda rahatlıkla yapılabildiğini pilotlarla gösterdik. Artık ülke ölçekli genişletmeye, büyütmeye doğru da gidiyoruz." diye konuştu.

- MEB'e yapay zekalı yönetim sistemi

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk yapay zeka stratejisini de açıklayacaklarını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk yapay zekaya dayalı, veriye dayalı yönetim sistemini de önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlamış olacağız. Böylelikle alacağımız bütün kararları, gerçekleştireceğimiz bütün politikaları bu bilişim sistemi üzerinden kararlaştırmak, bir karar destek sistemi üzerinden hangi ilde neye karar vereceğiz, yatırımımızı nereye yönlendireceğiz, bunun matematiksel olarak yönlendirilmesine ağırlık vereceğiz. Bu anlamda baktığımızda da hangi ilimizde, ilçemizde hangi okulumuzun neye ihtiyacı olduğunu bir cep telefonundan mobil olarak izleme imkanımız da oluyor. Biz okul müdürüne de 'senin okulun ortalama 50 parametrede şu şu konuda çok iyi, şu şu konularda senin ihtiyacın var ve sana 1 yıllık çalışma planı veriyoruz. 1 yıl içerisinde okulunu şuraya taşımanı istiyoruz. Bu yüzden de size şu şekilde destek olacağız' diyoruz. Artık her okula eşit bir bütçe yerine hangi okulun ihtiyacı ne kadarsa öğrenci başına o kadar adalete dayalı bir bütçeyi getiriyoruz. Bunun da uygulaması bu sene pilot olarak başladı."

Türkiye'nin bir seçim sürecinden geçtiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "İnşallah hayırlısıyla, güzel bir neticeyle bu seçim süreci tamamlandığında oturup daha yoğun bir şekilde eğitimle ilgili işlerimizi, ödevlerimizi yapacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı'nın da katıldığı program sonunda Bakan Selçuk, eğitime katkı sağlayan hayırsever vatandaşlara plaket verdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Selçuk, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a da makamında ziyarette bulundu.