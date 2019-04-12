0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

MEB ve YTB’den, yurtdışındaki Türk okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında yurtdışındaki Türk okullarında görevli öğretmenlerin eğitimi alanında iş birliği protokolü imzalandı.

12 Nisan 2019 Cuma 16:03
MEB ve YTB’den, yurtdışındaki Türk okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında yurtdışındaki Türk okullarında görevli öğretmenlerin eğitimi alanında iş birliği protokolü imzalandı.


Protokol törenine Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren katıldı.


Milli Eğitim BakanlığıÖğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü ile yurtdışında yaşayan Türkler ve akraba topluluklarına yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlerin ve Türkçe eğiticilerinin; mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, Türkçe öğretimi yapılan derslerde yeni yaklaşım, yöntem ve teknikler konusunda mesleki yeterliklerinin artırılması, yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin becerilerin geliştirilmesi hedefleniyor.


Protokol kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, yurtdışındaki Türk okullarında görevli öğretmenlere yüz yüze ve uzaktan eğitim verecek. Öğretim programlarının hedef kitlesinin özellikleri ve programın uygulanacağı ülkenin eğitim ihtiyacına göre eğitimlerde kullanılacak materyal ve dokümanlar hazırlayacak.


Programı başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifika verilecek.


Protokol uyarınca yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının ana dil eğitiminde alternatif bir öğrenme ortamı olarak farklı disiplin ve alanlardan içeriklerin yer aldığı bir eğitim portalı geliştirilecek.


İmzalanan protokol sonrası verilecek eğitimlerin önemli katkılar sağlayacağını ifade edenMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok iddialı bir şekilde yola çıktığımızı biliyorsunuz. Bu yola çıktığımız yolculukta özellikle bizim kültür dünyamıza hitap eden, kültür dünyamızda yeri olan Yurdışı Türkler ve Akraba Toplulukları da bizim vizyonumuz doğrultusunda çalışma alanımıza giriyor. Bu protokol. başkanımızın da samimi destekleri, yardımları dolayısıyla, MilliEğitim Bakanlığımızın üstün tecrübesini oradaki Türklere, öğrencilere katkı vermek amacıyla kullanmak istiyoruz. Bu anlamdaözellikle bizim hizmet içi eğitim alanında yapacağımız eğitimlerde ve eğiticilerin eğitimlerinde, yurtdışında çocuklarımızı eğiten eğiticileri, Türkiye’ye davet ederek veya bazen e- sistemüzerinden uzaktan eğitim yoluyla, portallar vasıtasıyla bu kişileri eğitmek vebu eğitimini yaptığımız insanların özellikle oradaTürkçe okuyanve Türk Çocukları için Türkçe’mizin gelişmesi noktasında katkı vereceklerine ve Türkçemizin daha sağlıklı ve yeni modüllerle hizmete gireceğine inanıyoruz. Eğer sizin gücünüz varsa bir ülke olarak, yapacaklarınız varsa bu katkıyı özellikle Türk Milleti gelenek ve göreneklerimizde, asli kültürümüzde biz her türlü insana dış dünyaya yapıyoruz. Kaldı ki bizim Yurtdışı Türkler ve Akraba toplulukları olarak nitelendirdiğimiz insanlara bu katkıyı yapmak aynı zamanda vatan , aynı zamanda bir vicdani borç olarak görüyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 16:03
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KHK’lı adayın yerine mazbata alan AK Parti’li göreve başladı
    1. KHK’lı adayın yerine mazbata alan AK..
    2. Çocuklar Niloya ile eğlendi
    3. MTSO’dan, Balıkesir iş dünyasına TBİM..
    4. Takla atan araçtan sağ çıktılar
    5. Sandıklı Akdağ’da kamp karavan turizmi..
    6. "Kayserigaz’ın Büyükkılıç’a vefa borcu..
    7. Öğrenciler polis amcalarına ziyaret
    8. Toyota'dan "Türkiye'de Hibrit Çağı..
    9. MODEL OIC 2019 başladı
    10. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık..
    11. Yabancı öğrenciler Gaziantep..
    12. İbrahim Kalın'dan Fransa açıklaması
    13. "İşçi Partisi ile Brexit..
    14. Belediye Başkanı Rasim Arı, 1 Nolu..
    15. İhsaniye Belediye Başkanı Türkmen..
    16. GEKA heyeti Torku tesislerini gezdi
    17. AB'den Sudan açıklaması
    18. AK Parti MKYK toplandı
    19. Saadet Partisi'nden tahliye..
    20. Nevşehir Belediyesinde sosyal denge..
    21. Kuyuya düşen inek AFAD ekiplerince..
    22. Başkan Arı, 2000 Evler Mahallesi’nde..
    23. Vali Aktaş, Gülşehir Belediye Başkanı..
    24. İnönü Üniversitesinde ikinci konuk evi..
    25. Çankaya Üniversitesi şampiyonluk..
    26. CHP’li Başkan Dinçer’den duba..
    27. 6 ilde operasyon! Gözaltılar var
    28. Melih Gökçek'ten 'seçim' açıklaması:..
    29. Larisa Zhou: "Çin ile Türkiye’nin..
    30. Avrupa’ya DAEŞ teklifi! Kişi başı 2..
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Erdoğan talimatı verdi! AK Parti sahaya iniyor
    Erdoğan talimatı verdi! AK Parti sahaya iniyor

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!