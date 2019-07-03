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MEB ve TUSAŞ milli uçak ve helikopteri hayata geçirecek teknisyenler yetiştirecek

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iş birliğinde milli muharip uçak ile ağır sınıf taarruz helikopterini hayata geçirecek teknisyenler yetiştirilecek.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:28
MEB ve TUSAŞ milli uçak ve helikopteri hayata geçirecek teknisyenler yetiştirecek

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iş birliğinde milli muharip uçak ile ağır sınıf taarruz helikopterini hayata geçirecek teknisyenler yetiştirilecek.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınınöncülüğünde başlatılan savunma sanayii alanında mesleki ve teknik eğitimi geliştirme çalışmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından Şubat ayında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü’nün ardından önde gelen savunma sanayii firmaları da kendi alanlarındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar başlatmaya hazırlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çelik tarafından imzalanan protokol kapsamında, Ankara Kızılcahamam’da yer alan Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ismi “TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak değiştirilecek. TUSAŞ, imzalanan protokolle milli muharip uçak (MMU) ve ağır sınıf taarruz helikopteri hayata geçirecek teknisyenler yetiştirecek.


İş birliği çerçevesinde mevcut olan “Uçak Bakım Alanı”nın öğretim programı hava ve uzay araçları üretim ve bakımı konularında savunma sanayiinin ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenecek, “Hava ve Uzay Araçları Teknolojisi” ile “Üretim ve Bakım Dalı” açılacak.



Savunma sanayii ile ilgili bölümlere yerleşenlere TUSAŞ burs verecek


TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine TUSAŞ’ta staj imkanı sağlanacak. Bunun yanı sıra okulun laboratuvar ve atölye alt yapılarına TUSAŞ tarafından destek verilmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin TUSAŞ’ın ihtiyaçları gözetilerek tasarlanması, başarı kriterlerini sağlayan öğrencilere TUSAŞ tarafından burs verilmesi ve bu okuldan mezun olacak öğrenciler arasından TUSAŞ’ın uygun bulduğu kişilerin istihdam edilmesi sağlanacak. Böylece TUSAŞ, MMU ve ağır sınıf taarruz helikopterini yapacak teknisyenleri yetiştirecek. İş birliği çerçevesinde TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarından araştırma üniversitelerinin savunma sanayii ile ilgili bölümlerine yerleşmeye hak kazananlara TUSAŞ tarafından yüksek öğrenimleri sırasında burs verilecek.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:28
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