MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek04 Temmuz 2019 Perşembe 18:36
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
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