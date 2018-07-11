2018 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde öğretmenlik yapmak için sözleşmeli öğretmen mülakatına giren öğretmenlerin beklediği sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. Öğretmenlik mülakat sonuçları MEB'in internet sayfasından öğrenilebilecek.

2018 MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz’da yapılabilecek. Atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınarak, 23 Temmuz’da ise atamalar gerçekleştirilecek. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi: “Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz’da ilan edilecek.”

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)

2) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)

3) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği

4) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

5) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu