Sözleşmeli öğretmen başvuru şartları 2019 MEB

2019 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Sözleşmeli öğretmen alım başvuruları 26 Mart 2019 itibariyle başladı. MEB sözleşmeli öğretmen alımlarına ilişkin alım takvimine göre, Sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması 1 Nisan 2019’da. 12 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde de sözlü sınavların yapılma tarihi. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ise 4 Temmuz’da açıklanacak. Peki MEB sözleşmeli öğretmenlik ek ders ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarına ilişkin branş dağılımını açıklaması üzerine 2019 sözleşmeli öğretmen alım başvurularının ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen öğretmen adayları sözleşmeli öğretmen maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmakta. Peki sözleşmeli öğretmen başvuruları nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için branş listesi yayınlandı. MEB 20 bin öğretmen ataması yapacak ve öğretmenler bu noktada heyecanla branş listelerini, başvuru tarihlerini ve detayları araştırıyor.

-Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

-Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

-Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar?

2019 Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar? İşte son dakika MEB 2019 sözleşmeli öğretmenlik alımlarında son durum haberleri. 2019 Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti (Net/Brüt) merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenler ne kadar maaş alıyor araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler birçok haktan yararlanabiliyor. Sözleşmeli öğretmenler, sözleşme ücretlerinin yanı sıra; asgari geçim indirimi, aile yardımı ödeneği, ek ödeme, hazırlık ödeneği, ek ders ücreti, nöbet ücreti ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabiliyor.

İşte öğretmenlerin 2019 yılı ocak ayı itibariyle net ek ders ücretleri:

Kadrolu Öğretmenler: 15.41 TL

Sözleşmeli Öğretmenler: 13.25 TL

Ücretli Öğretmenlerin ek ders ücretleri ile kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretleri aynıdır.