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MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen başvuru tarihi

Milli Eğitim yeni öğretmen ataması yapacak mı? Soruları en çok merak edilin konuların başında gelmekte. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

23 Ekim 2018 Salı 17:50
MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen başvuru tarihi

Milli Eğitim yeni öğretmen ataması yapacak mı? Soruları en çok merak edilin konuların başında gelmekte. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

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Öğretmen adaylarının atama bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan veya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kadrolu öğretmen atamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu belirsiz açıklamalar atanamayan on binlerce öğretmen adayında tedirginlik yaratırken, 'Öğretmen atamaları, ücretli öğretmenlik, öğretmen atamaları ne zaman? MEB, atama bekleyen öğretmenler' gibi ifadeler arama motoru Google'da en çok aratılan listesinde yer aldı.

Ücretli öğretmen atamaları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük eylem planı açıklamasının ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacağını söylemişti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından paylaşımda bulunarak "100 gün içinde öğretmen atamalarını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı da ücretli öğretmen atamalarına ilişkin atama takvimi yayınlamıştı. 

Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili ön başvurular 19-23 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Atama bekleyen öğretmen adaylarının sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta MEB tarafından açıklanacak. Sözlü sınavların gerçekleşeceği tarih aralığı ise 10-31 Aralık.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Sözleşmeli öğretmen atamaları için yapılacak ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:50
  1. Ücretlilerden alınacak sözleşmeli öğretmen tercih başvurusu
  2. Sözleşmeli Öğretmen Atama Süreci Nasıl Olmalıdır?
  3. son dakika öğretmen atamaları

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