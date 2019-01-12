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MEB duyurdu! Sömestr tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne kadar sürecek? Yaz tatili ne zaman?

Öğrencilerin büyük bir merakla beklediği sömestır tatili, halk arasında 15 tatil için MEB'den beklenen duyuru yapıldı. Peki sömestr tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne kadar sürecek? Yarı yıl tatili kaç gün olacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:03
MEB duyurdu! Sömestr tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne kadar sürecek? Yaz tatili ne zaman?

Öğrencilerin ve velilerinin beklediği 15 tatil yani sömestr tatili için sayılı günler kaldı. Öğrenciler ve ailelerinin şimdiden tatil planı yaptığı sömestr tatilinin tarihine ilişkin beklenen duyuruyu yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 tatilin ne zaman başlayacağını belirlemiş oldu. 15 tatilin yanı sıra 2018-2019 iş takvimi de belli oldu.

2019 yılının 15 tatili ne zaman?

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

Yaz tatili ne zaman?

15 tatilin ardından öğrencilerin ter dökeceği ikinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Yarı yıl tatilinin ardından başlayan ikinci dönem ise14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek ve böylece öğrenciler, bekledikleri yaz tatiline kavuşmuş olacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi gününde başlayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:03
  1. 15 tatil
  2. sömestr tatili
  3. sömestr
  4. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
  5. 2018-2019 eğitim öğretim yılı
  6. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi
  7. Yarı yıl tatili
  8. 2018-2019 iş takvimi
  9. ikinci kanaat dönemi
  10. yaz tatili
  11. 2019-2020 eğitim öğretim yılı

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