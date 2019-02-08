20 bin öğretmen atama sonuçları son dakika sorgulama MEB PM atama

20 bin sözleşmeli öğretmen atama son dakika sonuçlarına ilişkin flaş gelişme yaşandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından açıklanıyor. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına erişim ne zaman? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşabilirim? İşte MEB Personel Müdürlüğü 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekramı.

Sözleşmeli 20 bin öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha duyurduğu gibi 8 Şubat Cuma günü erişime açılacak. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için tıklayınız

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması nasıl yapılıyor?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın saat kaçta yapılacak? Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla bugün saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Tercih işlemlerinin ardından atama işlemleri şu şekilde yapılıyor; Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleniyor.

Tercih işlemlerinin ardından atama işlemleri şu şekilde yapılıyor:

- Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

- Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleniyor.

Sınavların ve tercihlerin tamamlanmasının ardından sözleşmeli öğretmen atamalarındaki süreçte sona yaklaşıldı. Mülakatlara katılan adaylar için geçtiğimiz günlerde itiraz süreci sona ermiş ve tercihler alınmaya başlamıştı. Atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 20 bin öğretmen ataması süreci tamamlanmış olacak.

20 bin öğretmen atama kontenjanları

3 bin 47 kişi ile Sınıf Öğretmenliği olurken İngilizce Öğretmenliği için 2 bin 38, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği için bin 910 atama yapılacağı duyuruldu. Sözleşmeli Öğretmen atamalarında sıralama şu şekilde devam etti; 1601 kişi Okul Öncesi Öğretmenliği, 1401 İlköğretim Matematik Öğretmenliği, 1093 Türkçe Öğretmenliği 1056 Rehberlik Öğretmenliği şeklinde sıralandı.