0553 313 94 23

MEB Personel Genel Müdürü Aydoğdu, Arı’yı ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan ayının son sahurunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ve Nevşehir’deki eğitimciler ile bir araya geldi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:01
MEB Personel Genel Müdürü Aydoğdu, Arı’yı ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan ayının son sahurunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ve Nevşehir’deki eğitimciler ile bir araya geldi.


MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret etti. Aydoğdu, Başkan Arı’yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyaretinden dolayı Genel Müdür Aydoğdu’ya teşekkür eden Arı, Nevşehir’de belediye olarak gerçekleştirecekleri eğitim projeleri üzerine istişarelerde bulundu. Arı: “Değerli genel müdürümüzü Nevşehir’de misafir etmekten dolayı mutluluk duyduk. Kendisi, Nevşehir Belediyesi olarak hayata geçirmeyi planladığımız projeler üzerine yaptığımız sohbette görüşlerini bizimle paylaştı. “ dedi.


Arı ve Aydoğdu daha sonra Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile Nevşehir’de görev yapan bazı idareci ve öğretmenlerle birlikte sahur yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
    1. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3..
    2. Hatay’da 50 çocuğa bayramlık kıyafet..
    3. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde..
    4. Sudan ordusunun, başkent Hartum’da..
    5. ‘Bir gün geri döneceğiz’
    6. 2 dakikada hazırlanan içi dolgulu,..
    7. Trump’ın kritik ziyareti başlıyor!
    8. Tarihi konakta yangın
    9. CHP'de kazan kaynıyor
    10. Yurt içi piyasalar enflasyon verisine..
    11. ABD Başkanı Trump tartışmalı İngiltere..
    12. Hakkarilileri buluşturan iftar yemeği
    13. Validen trafik denetimi
    14. Son ilçe iftarını ata yurdu Çaykara’da..
    15. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    16. Başkan Büyükkılıç’tan çocuklara bayram..
    17. (Özel) Balıkesir’de Bayramda sağlık..
    18. Başkan Arı, Lale Caddesinde..
    19. Ramazan etkinliklerinde muhteşem gece
    20. GÜNDEM / 3 Haziran 2019
    21. MEB Personel Genel Müdürü Aydoğdu,..
    22. Şanlıurfa’da otomobil şarampole..
    23. Sındırgı’da maneviyata yolculuk
    24. Her günümüz 'ramazan' olsun
    25. Vali Pehlivan, Yeşil Yol Projesi..
    26. Erzincan ve Iğdır’da termometreler 35..
    27. Çaykur Didi Stadyumu’nun ardından..
    28. Ramazan’ın son sahuruna tulum sesiyle..
    29. Sağlık Bakanlığından dev adım! ‘İzci’..
    30. Tatilin ikinci gününde ağır bilanço:..
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi