MEB özel yetenek ek yerleştirme ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenek sahibi öğrencileri için ek yerleştirme yapacak. MEB yetenekli öğrencileri keşfetmek için kolları sıvadı. Özel yetenekli öğrencilere yetenekleri doğrultusunda liselere yerleşmek için ikinci bir fırsat daha doğdu. MEB, özel yetenekli öğrencileri , sanat ve spor liselerinin boş kontenjanlarına yerleştirilmeleri amacıyla eylül ve ekim aylarının son haftasında özel yetenek sınavları düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10'uncu sınıfa geçen ve özel yeteneği olan öğrencilere güzel sanatlar ile spor liselerine geçişlerde ikinci hak tanındı. Buna göre, Bakanlıkça bu yıl ilk defa, özel bir yeteneğe sahip olduğunu düşünen öğrencilerin, sanat ve spor liselerinin boş kontenjanlarına yerleştirilmeleri amacıyla eylül ve ekim aylarının son haftasında özel yetenek sınavları düzenlenecek. Bakanlığa bağlı 82 güzel sanatlar lisesi ile 74 spor lisesi bulunuyor. Bakanlık bu yıl ilk kez sanat ve spor alanlarında yeteneği olduğunu düşünen ancak başka bir lise türüne kaydolmuş öğrenciler için yeni bir düzenleme yaptı. Bu kapsamda, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı ve projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarında bulunan boş kontenjanlara diğer liselerin 9'uncu sınıflarından eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavları ile öğrenci nakil ve geçişleri yapılacak. Buna göre, diğer liselerin 10'uncu sınıflarından bu okullara gelmek isteyen öğrenciler, boş kontenjan bulunması halinde eylül ve ekim aylarının son haftasında yetenek sınavlarına alınacak.