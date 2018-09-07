Özel okul devlet teşvik sonuçları | MEB özel okul teşvik ek yerleştirme ne zaman?

Okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler ile ilkokul, temel, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere devlet desteği sağlayan özel okul teşvik başvurusu yapan öğrenciler 2018 özel teşvik başvuru sonuçlarını merak ediyor. Peki özel okul teşvik başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB özel okul teşvik ek yerleştirme ne zaman?

Özel okul teşvik başvurusu sonuçları, 6 Eylül tarihinde başvuruların tamamlanmasının ardından merak konusu olmuştu. Özel okul teşvik başvuru sonuçlarının 7 Eylül Cuma günü erişime açılması bekleniyor. Ancak sonuç saatiyle ilgili detaylar ise henüz bilinmiyor. Bu tarih aralığında destekten faydalanma hakkına sahip olamayan öğrenciler ise 24 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ek Yerleştirme Sonuçlarını bekleyecek. Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 24-28 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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