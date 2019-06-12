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MEB, OSB'lerdeki mesleki eğitimi mercek altına aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 56 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığı OSB'lerdeki mesleki ve teknik eğitimin masaya yatırıldığı ilk rapor yayımlandı- Buna göre, OSB'lerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alan tüm öğrenciler dikkate alındığında en sık tercih edilen mesleki alanlar sırasıyla yüzde 20,18 oranıyla elektrik-elektronik teknolojisi, yüzde 15,49 ile makine teknolojisi, yüzde 8,02 ile endüstriyel otomasyon teknolojileri olarak belirlendi - OSB'lerde öne çıkan bazı alanlarda eğitim verilmediği tespit edilen raporda, eğitim verilen alanlar ile üretim yapılan alanların uyumlaştırılması önerisi yer aldı- Öğrenci sayısının en yüksek olduğu iller sırasıyla Bursa, Konya ve Kocaeli oldu

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
MEB, OSB'lerdeki mesleki eğitimi mercek altına aldı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 56 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığı Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) mesleki ve teknik eğitimi mercek altına alan ilk rapor yayımlandı.

Rapora göre, OSB'lerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alan tüm öğrenciler dikkate alındığında en sık tercih edilen mesleki alanlar sırasıyla, yüzde 20,18'lik oranla elektrik-elektronik teknolojisi, yüzde 15,49 ile makine teknolojisi ve yüzde 8,02 ile endüstriyel otomasyon teknolojileri olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nde, eğitimin farklı boyutlarıyla ilgili çalışma ve değerlendirme raporlarını yayımlamayı sürdürüyor.

Bakanlığın altıncı raporunda "Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Mesleki ve Teknik Eğitim" ele alındı.

OSB'lerde mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi ile ilgili önerilerin de yer aldığı rapor, bu kapsamda yazılmış ilk rapor olma özelliğini taşıyor.

- 56 bin öğrenci mesleki ve teknik eğitim alıyor

Rapora göre, OSB'lerdeki mesleki ve teknik eğitim, mesleki ve teknik Anadolu lisesi (MTAL) ve mesleki eğitim merkezi (MEM) olmak üzere iki farklı kurumda veriliyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılında OSB'lerdeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarında toplam 56 bin 334 öğrenci eğitimine devam ediyor.

Bu öğrencilerin 45 bin 514'ü (yüzde 80,79) MTAL, 10 bin 820'si (yüzde 19,21) MEM eğitimleri alıyor.

OSB kapsamındaki mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrenciler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ortaöğretim öğrencilerinin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturuyor.

- En fazla öğrenci Bursa, Konya ve Kocaeli'de

Öğrenci sayısının en yüksek olduğu iller sırasıyla Bursa, Konya ve Kocaeli olarak belirlendi. OSB'lerde yer alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alan tüm öğrenciler dikkate alındığında en sık tercih edilen mesleki alanlar sırasıyla, Elektrik-Elektronik Teknolojisi (yüzde 20,18), Makine Teknolojisi (yüzde 15,49) ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (yüzde 8,02) oldu.

- OSB'lerde öğrencilerin yüzde 70'i özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarında

Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında toplam 56 bin 334 öğrencinin 45 bin 514'ü (yüzde 80,79) MTAL'larda okuyor.

MTAL öğrencilerinin ise 32 bin 62'si (yüzde 70,44) özel, 13 bin 452'si (yüzde 29,56) resmi kurumlarda eğitim alıyor.

Özel sektörün mesleki ve teknik eğitimdeki payının artırılması amacıyla OSB'lerde yer alan özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına öğrenci başına teşvik uygulaması 2012 yılından itibaren uygulanıyor.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibarıyla teşvik kapsamı OSB dışındaki özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

- "Mesleki eğitimin OSB'lerdeki üretim alanlarıyla uyumu güçlendirilmeli"

OSB'lerde mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik önerilerin de yer aldığı değerlendirme raporunda, sanayi bölgelerinde öne çıkan bazı alanlarda eğitim verilmediği tespit edildi.

Raporda, OSB'lerin sunduğu imkanlardan maksimum yararlanılabilmesi için buralardaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlar ile üretim yapılan alanların uyumlaştırılması önerisi yer aldı.

- "OSB'lerde mesleki eğitim merkezleri yaygınlaştırılmalı"

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 18 ildeki OSB'lerde 32 MEM hizmet veriyor ve bu kurumlarda 10 bin 820 öğrenci eğitim alıyor.

2018 yılı sonunda MEM mezunlarının yüzde 88'i mezun oldukları alanlarda istihdam edildi. Raporda, mezun olunan alanlarda istihdamın oldukça yüksek olması göz önüne alınarak sanayinin kalfa ve usta ihtiyacının karşılanmasında büyük öneme sahip olan MEM'lerin diğer OSB'lerde de kurulması ve kapasitelerinin artırılması önerisi dikkati çekti.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin altıncısı Emine Eroğlu, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan ve Ümare Altun tarafından hazırlandı.

Rapor, bugün Bakanlığın internet sitesinden kamuoyuyla paylaşılacak.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
  1. meb
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  3. OSB

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