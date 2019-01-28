MEB: "Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek"
28 Ocak 2019 Pazartesi 22:21
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