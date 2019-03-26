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MEB okullarda "hami" dönemini başlattı

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Hami Projesi' ile 78 ilde 3 bine yakın özel okul ile kamu okulu eşleşerek, "sosyal etkinlik", "akademik başarı" ve "Ar-Ge" konularında ortak çalışmalar yürütüyor- Projeyle, özel ve resmi okullar arasında güçlü bağlar kurularak etkileşim sağlanıyor- Okulların paylaşmaya değer buldukları konularda birbirlerine hamilik yapmasının amaçlandığı projede, sosyal becerilerin geliştirilmesi, akademik başarının artırılması ve çözüm odaklı yaklaşımların güçlendirilmesi de hedefleniyor

26 Mart 2019 Salı 11:08
MEB okullarda "hami" dönemini başlattı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Hami Projesi" ile 78 ilde 3 bine yakın özel okul ve kamu okulu eşleştirilerek, "sosyal etkinlik", "akademik başarı" ve "Ar-Ge" konularında ortak çalışmalar yürütülmeye başlandı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde, özel ve resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ile bütünleşmeyi artırmak için ortak proje ve platformların oluşturulması ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik iş birliklerinin desteklenmesi hedefi yer alıyor.

Bu kapsamda, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü himayesinde 'Hami Projesi" uygulamaya konuldu.

Projeyle, resmi ve özel okulların etkileşiminin artırılması, eğitim öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması, iki kurumsal yapının bir arada eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapması hedefleniyor.

Çalışmanın temel felsefesini ise gönüllülük esasına göre karşılıklı iş birliği oluşturuyor.

- "Güçlü bağlar kuruluyor"

"Hami Projesi", yeteneklerin, değerlerin, becerilerin paylaşıldığı sosyal dayanışmayı hedefliyor. Proje kapsamında, özel ve resmi okullar arasında güçlü bağlar kurularak etkileşim sağlanıyor.

Projede, 78 ilde 2 bin 714 resmi ve özel okul eşleşti. Toplam 5 bin 428 okulda yürütülen projede, "sosyal etkinlik", "akademik başarı" ve "Ar-Ge" faaliyet alanlarında ortak çalışmalar yapılmaya başlandı. Türkiye genelindeki 12 bine yakın özel okul sayısı baz alındığında, özel okulların projeye büyük ilgiyle yaklaştığı görüldü.

Bu bağlamda, sosyal etkinlik çalışmalarında, çocukların evrensel, milli ve manevi erdemlerle birlikte yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik ortak faaliyetler, doğal, tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Akademik başarının artırılmasına yönelik çalışmalar ise gençlerin, eğitim öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilikle tanışarak, toplumsal problemlere çözüm aramasını sağlayacak çalışmaları içeriyor.

Ar-Ge çalışmalarıyla, ulusal ve uluslararası hibe veren kurumlardan destek alarak, sosyal sorumluluk projeleri yoluyla kurumlar arasındaki etkileşimi artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

- İyi örneklerin sergilenmesi planlanıyor

Bu kapsamda, okullar karşılıklı olarak, paylaşmaya değer buldukları konularda birbirlerine hamilik yapıyor. Gerçekleşen faaliyetlerle, bireylerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi, akademik başarılarının artırılması ve çözüm odaklı yaklaşımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Hami Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar arasından belirlenen iyi örneklerin mayısta Ankara'da sergilenmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:08
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