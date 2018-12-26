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MEB öğretmenlerin nöbet görevlerine açıklık getirdi

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıya göre, okullarda öğretmen ve müdür yardımcıları tarafından yerine getirilen nöbet görevi, insani ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenecek- Özellikle öğle arası dinlenme ve yemek ihtiyacı göz önünde bulundurularak nöbet görevi dönüşümlü yapılacak ve öngörülen ek ders ücreti tam ödenecek

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:26
MEB öğretmenlerin nöbet görevlerine açıklık getirdi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen yazıya göre, okullarda öğretmen ve müdür yardımcıları tarafından yerine getirilen nöbet görevi, insani ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesinde güvenlik ve disiplinin önemine işaret edilerek, bu amaçla öğretmen ve müdür yardımcıları için nöbet görevinin öngörüldüğüne değinildi.

İlgili mevzuat uyarınca müdür yardımcıları ve öğretmenlere nöbet görevleri için 3 saati geçmemek üzere ek ders ücretinin ödendiğine işaret edilen yazıda, bu görev sırasında temel insani ihtiyaçların karşılanması için verilen araların bu görevin tam olarak yerine getirilmediği sonucunu doğurmayacağı vurgulandı.

Yazıda, mevzuatta öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi istenen nöbet görevinin, öğretmen ve müdür yardımcılarının insani ihtiyaçlarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Yazıda, özellikle öğle arası dinlenme ve yemek ihtiyacı göz önünde bulundurularak, nöbet görevinin dönüşümlü yapılmasına imkan tanınması gerektiği bildirildi.

Nöbet sırasında verilen araların görevin fiilen ve tam olarak yerine getirilmemesi anlamına gelmeyeceği vurgulanan yazıda, bu nedenle nöbet görevi için öngörülen ek ders ücretinin tam olarak ödenmesi gerektiği kaydedildi.


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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:26
  1. meb
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  3. okullardaki nöbet

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