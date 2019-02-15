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MEB, öğretmenlere yönelik yeni eğitim modelini hayata geçiriyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "Alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine yönelik 2019'da çok sayıda eğitimi, bir paket halinde uygulamaya koyacağız"- "2019'da toplam 8 bin 400 öğretmenimize yönelik iş başı eğitimi planlamasını tamamladık. 2019'daki sayı ile karşılaştırıldığında geçen seneye oranla iş başı eğitimi alacak öğretmen sayısında yaklaşık 4 katlık artış gerçekleşecek"- "İlk olarak 10 öğretmen, yapay zeka uygulamalarına yönelik iki haftalık eğitim almak üzere Almanya'ya gidecek"

15 Şubat 2019 Cuma 11:54
MEB, öğretmenlere yönelik yeni eğitim modelini hayata geçiriyor

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, alan öğretmenlerine yönelik 2019'da bir paket halinde mesleki gelişim eğitimleri düzenleyeceklerini belirterek, bu kapsamda 8 bin 400 öğretmenin iş başı eğitimi alacağını, bir grup öğretmenin de yapay zeka üzerine eğitim için Almanya'ya gideceğini açıkladı.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladıktan sonra mesleki ve teknik eğitimde sektörel iş birliklerine yenilerini eklediklerini belirtti.

2018'de iş birliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen 56 faaliyete, 1057 öğretmenin katıldığını ve 417 gün ve 2 bin 668 saat iş başında eğitim aldıklarını bildiren Özer, "Bu faaliyetlerle meslek alanlarında görev yapan öğretmenlerin yüzde 1,91'i iş başında eğitim gördü. 2018'de gerçekleştirilen projeler kapsamında, 1250 öğretmen, eğitim için yurt dışına gitti. Toplamda ise 1322 alan öğretmeni yurt dışında eğitim programlarına katıldı. 2018'de toplam 2 bin 379 alan öğretmeni de mesleki gelişim eğitimlerine katıldı." bilgisini verdi.

- Öğretmenler, savunma sanayi alanında da eğitilecek

Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde son aylarda attıkları adımların ve iyileştirmelerin en önemli ayağını, alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinin oluşturduğunu, 2019'da çok sayıda eğitimi bir paket halinde uygulamaya koyacaklarını bildirdi.

Özer, öğretmen eğitimlerine ilişkin şunları söyledi:

"2019'da 3 bin 400 öğretmenimiz iş başında, 4 bin öğretmenimiz ise uzaktan eğitim alacak. Yeni imzaladığımız protokoller kapsamında ise 500 öğretmenimize sektör tarafından iş başında eğitim verilecek. Ayrıca Savunma Sanayi Başkanlığımızla yürüteceğimiz ortak iş birliği kapsamında da savunma sanayi ile ilgili alanlardaki 500 öğretmenimize kapsamlı mesleki gelişim eğitimi vermeyi planlıyoruz. Dolayısıyla 2019'da toplam 8 bin 400 öğretmenimize yönelik işbaşı eğitimi planlamasını tamamladık. 2019'da geçen seneye oranla iş başı eğitimi alacak öğretmen sayısında yaklaşık 4 katlık artış gerçekleşecek."

Mesleki ve teknik eğitimde sektörel iş birliğinin her geçen gün arttığına işaret eden Özer, bu sayede alan öğretmenlerine yönelik iş başı eğitim sayısının daha da artacağını vurguladı.

- İlk yurt dışı eğitimi "yapay zeka" üzerine

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, alan öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine destek vermek için ilk etapta 10 öğretmenin yapay zeka uygulamalarına yönelik iki haftalık eğitim almak üzere Almanya'ya gideceğini söyledi.

18 Şubat-1 Mart 2019 arasında Berlin Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Dağıtık Yapay Zeka Laboratuvarı'nda (DAI-Labor) verilecek eğitime İstanbul, Ankara, Manisa, Bitlis, Eskişehir, Kastamonu ve Zonguldak'tan öğretmenlerin katılacağını aktaran Özer, laboratuvarda, yenilik üretmek ve akademik çalışmaları günlük uygulamalara çevirmeye yönelik faaliyetler yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:54
  1. Mahmut Özer
  2. meb
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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