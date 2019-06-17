MEB öğretmen atamaları son dakika ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma programları açılışında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğretmenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk’dan öğretmen atama, norm kadro ve ders ücretleri nasıl olacak? MEB öğretmen atamaları ne zaman?

Son dakika ek öğretmen atama haberleri. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk’dan öğretmen atama, norm kadro ve ders ücretlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Buradan açıklıkla söyleyebilirim ki öğretmenlerimiz, norm kadro ve ders ücretleri konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini düşünmesinler." diyen Selçuk, yeni yapının böyle bir sorun teşkil etmeyecek şekilde tasarlandığını, yaptıkları simülasyonlar ve modellemelerin de bunu kanıtladığını kaydetti. Sürekli örnek verilen ülkelerde çok uzun yıllardır uygulanan benzeri uygulamalar bizde de olsun dediğimizde 'bizim öğretmenler yapamaz' deniliyor. Önümüzde yeni bir fakülte bitirecek kadar uzun bir süre var. Bu konuda gerekli öğretmen eğitimleri düzenlenecek, öğretmenin ihtiyaç duyduğu ders içeriği, materyal hazırlığı ve buna benzer tüm çalışmalar yapılacak. 2020'de başlayalım dememizin temel sebebi de zaten hazırlık yapma ihtiyacından kaynaklanıyor. 2024'teki dersler için şimdiden 'bizim öğretmenlerimiz yapamaz' demek doğru bir yaklaşım olmaz. Kaldı ki bahsi geçen ülkeler, 2030 ve 2040'lı yılların eğitim politikalarını şimdiden belirliyorlar."

2019 MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması yapacağını duyurmasının ardından binlerce öğretmen 30 Haziran 2019 tarihine kadar sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarını tamamlamaları gerekiyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin müracaatlar 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak. Tercihlerin alınması ve atama işlemleri ile ilgili tarihler ise daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfalarında duyurulacak.

MEB Atama ve yer değiştirme tarihleri

Öğreten atamalarına ilişkin tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Atama ve yer değiştirme takvimine ulaşmak için tıklayınız