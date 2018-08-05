Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı

Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre ilk nakil tercihleri 06-10 Ağustos tarih aralığında yapılacak. Bu tarihlerde herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyenler ise 13 Ağustos tarihinde ikinci nakil için yeniden başvuruda bulunabilecek. Liselere nakil tercih işlemleri E-Okul üzerinden yapılabilecek.

Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.