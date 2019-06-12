0553 313 94 23

MEB, milyonlarca öğrenciye "sosyal etkinlik belgesi" verecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, 14 Haziran Cuma günü öğrencilere akademik karnenin yanında yıl boyu "bilim", "sanat", "kültür", "spor" ve "toplum hizmeti" gibi başlıklarda yaptıkları her türlü çalışma için "sosyal etkinlik belgesi" de verilecek- Bakanlığın illere gönderdiği yazıda, 2017'de pilot uygulaması yapılan, bu yılın ikinci döneminden itibaren ülke genelinde kayıtları tutulan sosyal etkinliklerin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine belge şeklinde de verilmesi istendi- Belgelerle öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarılarının öne çıkarılması, sadece ders notlarına göre değil yaptığı sosyal faaliyetlere göre değerlendirilmesi de hedefleniyor

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:17
MEB, milyonlarca öğrenciye "sosyal etkinlik belgesi" verecek

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere 14 Haziran Cuma günü akademik karnelerinin yanında "bilim", "sanat", "kültür", "spor" ve "toplum hizmeti" gibi başlıklarda yaptıkları her türlü sosyal etkinlik için "sosyal etkinlik belgesi" de verilecek.

Öğrencilerin sosyal etkinliklerinin belgelendirilmesi için 2017'de bazı illerde pilot çalışması yapılan uygulama tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri kapsayacak şekilde bu yıl ülke geneline yaygınlaştırıldı.

Bu kapsamda, illere gönderilen genelge ile öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilen sosyal etkinliklerinin, yıl boyu öğretmenler tarafından e-okul sistemine kayıt edilmesi istendi.

- Yeni yazıyla belgenin verileceği netleşti

Milli Eğitim Bakanlığınca, illere yeni gönderilen "sene sonu yapılması gereken iş ve işlemler" ile ilgili yazıda ise sosyal etkinlik belgelerinin bu yıl verilip verilmeyeceği konusuna açıklık getirildi.

Buna göre, okul müdürlüklerince sosyal etkinlik modülü uygulama kılavuzunda belirtildiği gibi öğrencilerin okuldan bağımsız olarak okul dışında velilerinin kontrolünde gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin, okul dışı bireysel etkinlikler adıyla kayıt altına alınması gerekiyor.

Öğrencilerin, okul dışı bireysel etkinlik kapsamında katıldıkları etkinlikler, isteğe bağlı olarak veliler tarafından "sosyal etkinlik bilgilendirme formu" ile belgelendirilecek.

Ancak öğrenciler, okuldan bağımsız olarak kılavuzda belirtilen kurum ve kuruluşlar aracılığıyla bakanlıklar veya valilik, kaymakamlık tarafından izinli ya da onaylı etkinliklere katılım sağladıkları, ürün ortaya koydukları, performans gösterdiği takdirde okul dışı bireysel etkinlik gerçekleştirmiş olacaklar.

Okul dışı bireysel etkinliklerin modüle işlenebilmesi için okul yönetimince öğrencinin etkinliği gerçekleştirdiği kurum ve kuruluş tarafından düzenlenen sosyal etkinlik bilgilendirme formundaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulduğu kontrol edilecek ve modüle işlenecek.

Bakanlığın illere gönderdiği yazı ile e-okulda kayıtları tutulan sosyal etkinliklerin öğrencilere karneleriyle birlikte "belge" şeklinde verilmesi gerektiği de bildirildi. Böylece 2017'de pilot uygulaması yapılan, bu yılın ikinci döneminden itibaren ülke genelinde kayıtları tutulan sosyal etkinlikler, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine belge şeklinde de verilecek. Ayrıca sosyal etkinlik belgelerine e-okul üzerinden de erişim sağlanabilecek.

- Öğrenciye rehberlik edecek

Sosyal etkinlik belgelerinin öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken rehberlik hizmetlerine kaynaklık etmesi hedefleniyor. Okul idaresi ve öğretmenler, okula gelen bir öğrencinin sporla ya da sanatla ilgilenip ilgilenmediğini sisteme bakarak görebilecek.

Böylece öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarıları da ön plana çıkarılacak. Artık bir öğrencinin, sadece ders notlarına göre değil, yaptığı sosyal faaliyetlere göre de değerlendirilmesi hedefleniyor.

Sosyal etkinlik belgelerinde, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, ilçede, ilde, bölgede, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, tasarladıkları ürünler ayrıntılı döküm halinde yer alacak. Böylece ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaptıkları tüm sosyal etkinlikler e-okuldaki resmi kayıtlardan takip edilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:17
  1. meb
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  3. sosyal etkinlik belgesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane Yeni Şehir Stadyumu’nda Çocuk Oyunları Şenliği
    1. Gümüşhane Yeni Şehir Stadyumu’nda..
    2. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18..
    3. Jandarma 180’nci yaşını kutlayacak
    4. Engelli araç şarj istasyonunu..
    5. ADÜ Öğretim Üyesine ‘Seçkin Hakem’..
    6. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    7. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    8. Piyasalarda gün ortası
    9. "Silahlı maganda" lazer teknolojisiyle..
    10. Balık yedikten sonra süt içmek..
    11. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    12. Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram..
    13. GESMEK’ten muhteşem konser
    14. İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı..
    15. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    16. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    17. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    18. Validen gazetecileri kıskandıran..
    19. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    20. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    21. Bakır kazanı böyle çaldılar
    22. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    23. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    24. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    25. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    26. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    27. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    28. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    29. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    30. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!