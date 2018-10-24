MEB liselere giriş sınav örnek soruları yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselere girişte yapılacak merkezi sınava yönelik örnek soruları http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden yayımladı.

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Örnek Sorular Yayımlandı. Kitapçıklarında ilk ünitelerde yer alan konulara ağırlık verilmekle birlikte diğer ünitelerden de örnek sorular yer almaktadır. Yıl içerisinde diğer ünitelerle ilgili örnek soru yayımlanmasına devam edilecektir.