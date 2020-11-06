'MEB, liselerde zorunlu staja acilen el atmalı'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın meslek liselerinde zorunlu stajla ilgili olarak yeni bir adım atmasını bekliyoruz. Pandemi sürecinde YÖK, üniversitelerin bazı bölümlerinde zorunlu stajı kaldırırken, liselerde zorunlu stajın yapılması yönünde öğrencilere baskı yapılmasını doğru bulmuyorum.



Gençlerin zorunlu staj yapmak için başta toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ofis ve işyeri ortamında uzun süre geçirmeleri, bulaş riskini yükseltecektir. Milli Eğitim Bakanlığı staj yerine uzaktan eğitim imkanlarını da kullanarak yeni bir açılım yapmalıdır. Elbetteki iş yeri deneyimini karşılamaz ancak en azından bulaş riski ortadan kalkana kadar bu süreci alternatif yöntemlerle yönetmek daha akılcı olacaktır. Liselerde zorunlu stajın kaldırılması, hem öğrencilerin hem de velilerin endişelerini giderecektir.