Lise nakil başvuruları ne zaman 2018? MEB lise nakilleri nereden yapılacak?

Ortaöğretim kurumları arasındaki nakil ve geçişlerin ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. MEB nakil tercih başvuralarının ne zaman alınacağını açıkladı. Buna göre, nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Nakil başvuru süreçleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden veya e-Devlet kapısı üzerinden takip edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tarafından 2 Temmuz'da alınmaya başlanan liselere yerleştirme tercihleri bugün saat 17:00 itibariyle tamamlanacak. Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. MEB liselere yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarını, 30 Temmuz'da açıklanacak.

NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak, Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak.