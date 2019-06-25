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MEB, lise kontenjanlarını ve yüzdelik dilimleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı- Bakanlık, tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını da paylaştı

25 Haziran 2019 Salı 14:24
MEB, lise kontenjanlarını ve yüzdelik dilimleri açıkladı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.

Bakanlık tarafından, 2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.

Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2018'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:24
  1. meb
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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