MEB LGS 3. nakil sonuçları son dakika açıklandı!

27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınan MEB Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih sonuçları son dakika olarak açıklandı. Ortaöğretim 3. nakil sonuçları meb.gov.tr adresinde öğrenilebilecek.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:19
MEB LGS 3. nakil sonuçları son dakika açıklandı!

MEB tarafından LGS lise yerleştirme sonuçlarıyla her hangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında lise birinci nakil başvuruları alınmıştı. MEB lise 2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarını (06-10 Ağustos 2018 Başvuru Dönemi) açıkladı. Sonuçlar. Meb.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor.

 Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki olan LGS 3. Nakil sonuçları açıklandı. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 4. nakil başvuruarı ise  3-6 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının belli olması

13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının belli olması

27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının belli olması

3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının belli olması

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