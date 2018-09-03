MEB LGS 3. nakil sonuçları son dakika açıklandı!
27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınan MEB Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih sonuçları son dakika olarak açıklandı. Ortaöğretim 3. nakil sonuçları meb.gov.tr adresinde öğrenilebilecek.03 Eylül 2018 Pazartesi 10:19
MEB tarafından LGS lise yerleştirme sonuçlarıyla her hangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında lise birinci nakil başvuruları alınmıştı. MEB lise 2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarını (06-10 Ağustos 2018 Başvuru Dönemi) açıkladı. Sonuçlar. Meb.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki olan LGS 3. Nakil sonuçları açıklandı. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 4. nakil başvuruarı ise 3-6 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak.
LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması
13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının belli olması
13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması
19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının belli olması
27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması
3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının belli olması
3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının belli olması