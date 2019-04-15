MEB LGS 2019 başvuruları son dakika uzatıldı mı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada "Ortaöğretime geçiş uygulamaları kapsamında yapılacak olan, 2019 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 17.04.2019 Çarşamba günü saat:17.00'ye kadar yapabileceklerdir" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na göre, Türkiye genelinde 1526 liseye 139 bin 120 öğrenci sınavla alınacak. 2019 LGS sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta duyurulacak. Adaylar sonuçlarını 24 Haziran’da öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, LGS sınav başvurularını 17 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

LGS başvuruları nasıl yapılacak?

Liselere Geçiş Sınavı başvuruları için son gün bugün. 17 Nisan 2019 tarihinde sona erecek başvuruların ardından adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi beklemeye başlayacak. LGS 2019 kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav giriş belgeleri ise 22 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacak.

1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı’nın sonuçları ise 24 Haziran 2019 tarihine açıklanacak.

İşte LGS’ye başvuru yapmak isteyen kişiler için kılavuzda yer alan bazı detaylar…

Liseye Geçiş Sınavı başvuru şartlarını içeren LGS 2019 kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan kılavuza göre başvuru şartları şöyle:

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları 2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları 2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

"Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir."