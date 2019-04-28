0553 313 94 23

MEB "kalfalık ve ustalık" için "e-sınav" dönemini başlattı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "MEB olarak kalfalık ve ustalık için teorik sınavın elektronik sınav olarak yapılabilmesi için çalışmalarımızı tamamladık ve ilk e-sınavı Ankara'da bugün uyguladık"- "Amacımız e-sınav imkanını tüm alanları kapsayacak şekilde 81 ilde gerçekleştirmek"- "Kalfalık ve ustalık sınavları artık yılda en az altı kez toplu olarak yapılacak, ihtiyaç durumuna göre her ay da yapılabilecek"- "Böylece koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini beklemelerinden kaynaklanabilecek sorunlar kaldırılmış ve sınavlara erişim sıklığı da artırılmış oldu"

28 Nisan 2019 Pazar 11:01
MEB "kalfalık ve ustalık" için "e-sınav" dönemini başlattı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kalfalık ve ustalık için teorik sınavın, elektronik sınav (e-sınav) olarak yapılabilmesi amacıyla çalışmaları tamamladıklarını ve ilkini bugün Ankara'da uyguladıklarını bildirdi.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak kalfalık ve ustalık sınavlarının dönemlerine ve teorik sınavların e-Sınav olarak uygulanabilmesine yönelik düzenleme yaptıklarını belirtti.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge'de yaptıkları değişiklikle kalfalık ve ustalık sınavlarının artık iki ayda bir yapılabileceğini ve teorik sınavların e-sınav olarak uygulanabileceğini aktaran Özer, "MEB olarak bu kapsamda teorik sınavın elektronik sınav olarak yapılabilmesi için çalışmalarımızı tamamladık ve ilk e-Sınavı Ankara'da uyguladık." bilgisini verdi.

Mesleki eğitim merkezlerinde, 27 alan ve 142 dalda kalfalık ve ustalık sınavları yapıldığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim merkezlerimizde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kalfalık ve ustalık sınavlarına başvurular giderek artmaktadır. Örneğin kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarına 2019 Şubat döneminde 67 bin 295 aday başvuru yaptı. Sınavlara yönelik taleplere hızla cevap verebilmek ve dönemsel beklemeleri de önlemek için iki alanda iyileştirme yapacağımızı daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Her iki iyileştirme ile ilgili düzenlemeleri yaptık.

İlk olarak toplu olarak yılda iki kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavları artık iki ayda bir yapılabilecek. Düzenlemeye bir ilave daha yaptık, ihtiyaç durumuna göre Bakanlık bazı il ve mesleki eğitim merkezlerinde bu sınavların her ay yapılmasını da sağlayacak. Kalfalık ve ustalık sınavları artık yılda en az altı kez toplu olarak yapılacak, ihtiyaç durumuna göre her ay da yapılabilecek. Böylece koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini beklemelerinden kaynaklanabilecek sorunlar kaldırılmış ve sınavlara erişim sıklığı da artırılmış oldu."

- Teorik sınavda ilk kez e-sınav seçeneği uygulandı

Özer, belgelendirme süreçlerinde ikinci iyileştirme olarak kalfalık ve ustalık sınavlarının teorik sınavının elektronik olarak da uygulanabilmesinin sağlandığını dile getirdi.

Bu imkana izin veren düzenlemeyi yaptıktan sonra e-sınava yönelik çalışmaları başlattıklarına değinen Özer, şöyle konuştu:

"Hem kalfalık hem de ustalık belgesine yönelik teorik sınavların elektronik sınav olarak yapılmasına yönelik ilk uygulamayı da bugün Ankara'da elektronik sınav merkezimizde gerçekleştirdik. Böylece bir taraftan kalfalık ve ustalık sınavlarına erişimi artırırken diğer taraftan teorik sınavın elektronik sınav olarak uygulanabilmesini de sağlamış olduk. Artık amacımız e-sınav imkanını tüm alanları kapsayacak şekilde 81 ilde gerçekleştirmek."

Mahmut Özer, e-sınav süreçlerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yoğun çalışma yürüttüğünü ve büyük emek verdiğini belirterek, teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 11:01
  1. meb
  2. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te kerpiçten yapılan kümes çöktü, tavuklar göçük altında kaldı
    1. Siirt’te kerpiçten yapılan kümes..
    2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : “Irak..
    3. Ekmek almaya giden küçük kıza otomobil..
    4. ATM fareleri suçüstü yakalandı!..
    5. GKV’liler bir dolap komedyasını..
    6. Atiker Konyaspor ile Galatasaray..
    7. Canpolat, bakanlar ile Haliliye için..
    8. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemi
    9. İnternette oyunun bir adım ötesi kumar
    10. Domotex’in sağlığı Anka’ya emanet
    11. Hokey’in sultanları Domotex’te
    12. FETÖ, ihanete böyle hazırlandı:..
    13. Parfüm sıkmak orucu bozar mı? | Orucu..
    14. Kolonya kullanmak orucu bozar mı? |..
    15. Beşinci kafile şehitlik ziyareti için..
    16. AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme..
    17. “Engelleri El Ele Aşalım Projesi”..
    18. fizy 22. Liseler Arası Müzik..
    19. Sivaslı öğretmen 40 zeka oyunu tasarladı
    20. Kasımpaşa'nın rakibi Evkur Yeni..
    21. (Özel haber) Uzun yol şoförünün Amatör..
    22. 10. AGT Çocuk Şenliği düzenlendi
    23. Türkiye'den net mesaj: İzin vermeyeceğiz
    24. Komünist Doçent’ten başörtüsüne hakaret
    25. Trabzonspor, son dakika golleriyle 10..
    26. Objektifler kanola sarısına boyandı
    27. Kazada yaşamını yitiren motosikletli..
    28. Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar..
    29. 2. Gastro Festivalinde tescilli Şuhut..
    30. Burdur 193 köy şirketi ile büyüyecek
    Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler
    Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak