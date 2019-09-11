MEB İOKBS PYBS bursları ne zaman ödenecek 2019 e-burs burs sorgulama

Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) eski adıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavı (PBYS) 2 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. İOKBS sonuçları 22 Temmuz’da açıklandı. 2019 MEB İOKBS bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin merak ettiği "MEB İOKBS PYBS bursları ne zaman ödenecek? İOKBS Bursları ne zaman yatacak? PBYS burs yattı mı sorgulama 2019, bursluluk parası ne zaman yatacak 2019” sorusunun yanıtı...

PYBS bursluluk sınavında başarı gösteren ve gelir durumu iyi olmayan 5 ve 11. sınıf arasında eğitim gören öğrencilere verilmektedir. PBYS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile verilen PYBS bursu her sene açıklanan kontenjan sınırlaması kapsamında ihtiyacı olan ve sınavda başarı gösteren öğrencilere verilmektedir.

2019 İOKBS PYBS bursları ne zaman yatacak?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

PYBS sınav sonucu nasıl sorgulanır?

PYBS sorgulama 2019 yılında online olarak Millî Eğitim Bakanlığı resmî web sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

2019 PYBS İOKBS burs parası ne kadar?

2019 PYBS burs miktarı 260,40 TL olarak belirlenmiştir. Sistemsel sorunlar nedeniyle bazı zamanlar bursların yatırılması gecikebilmektedir.

PYBS İOKBS bursu nereye yatırılır?

PYBS bursu Vakıfbank aracılığıyla ödenmektedir. PYBS bursun yattığını öğrenme işlemi için Vakıfbank şubelerine gidilebilirsiniz. Bunun yanı sıra Vakıfbank müşteri hizmetlerini arayarak da bursun yatıp yatmadığını öğrenmeniz mümkün olacaktır.

Yıllara göre PYBS-İOKBS burs ücretleri ne kadar?

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

2018 yılında burs ücreti: 704.28 TL

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL