MEB ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Yeni sisteme göre yarı tatil tarihleri

MEB ilk ara tatil ne zaman yapılacak? sorusu okulların açılıp eğitim öğretim döneminin başlamasıyla beraber merak konusu oldu. Şimdiden ilk ara tatilin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılına 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlandı. Peki, MEB ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte yeni sisteme göre yarı tatil tarihleri...

MEB ilk ara tatil ne zaman yapılacak?

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. Öğrenciler için 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İşte yeni sisteme göre yarı tatil tarihleri...

– 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

– Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak.

– İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

– 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

– 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da bitecek ve yaz tatili başlayacak.