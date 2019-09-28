MEB ilk ara tatil ne zaman olacak? İlk ara tatil kaç gün olacak? MEB tarafından yapılan açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi itibarıyla ara tatil yapılacağı bildirilmişti. MEB tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler, tatilin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini şimdiden araştırıyor. Peki, MEB ilk ara tatil ne zaman olacak? İlk ara tatil kaç gün olacak?

MEB ilk ara tatil ne zaman olacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.

15 tatil ne zaman?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.