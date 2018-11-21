MEB ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" ile fen ve sosyal bilimler alanlarında yetişmiş bireylerin bilimsel birikimlerinin, ortaöğretim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılması, toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni fikirler üretilmesine imkan sağlanması amaçlanıyor.

Gazi Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen imza törenine, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk katıldı.

Vural, "2023 Eğitim Vizyonu" ile eğitimde bir dönüşüm sürecinin başladığını belirterek, protokol kapsamında öğretim programlarının geliştirilmesi, içeriklerinin tasarlanması, öğretmenlerin eğitimi gibi konularda Gazi Üniversitesi ile iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

Vural, Gazi Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesi ile imzalanan sözleşme ile de bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Fen Liseleri Ulusal Öğrenci Kongresi'nin bu iş birliği kapsamında yapılacağını kaydetti.

- "Eğitimde İş Birliği Protokolü"



MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" ile fen ve sosyal bilimler alanlarında yetişmiş bireylerin bilimsel birikimlerinin, ortaöğretim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılması, toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni fikirler üretilmesine imkan sağlanması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, fen ve sosyal bilimler liselerince yürütülecek araştırma, uygulama ve proje çalışmalarına akademik ve uygulamalı eğitim desteğinin verilmesi, ders kitapları yazımı ve materyal geliştirme süreçlerine katkı sağlanması, okullar tarafından yürütülen projelere üniversite akademik kadrosunca danışmanlık desteğinin verilmesi, yönetici ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim programı, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor.

- Fen Liseleri 3. Ulusal Öğrenci Kongresine ilişkin iş birliği

Törende, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Kahramankazan Belediye Başkanlığınca, fen liselerinde öğrenim gören öğrenciler arasındaki iletişim ve etkileşimin artırılması amacıyla "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Bilim Işığında Geleceğe Genç Bakış" konulu Fen Liseleri 3. Ulusal Öğrenci Kongresi İş Birliği Sözleşmesi de imzalandı.

Bu kapsamda, öğrencilerin belirlenen konular çerçevesinde araştırma, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmek ve onları bilimsel çalışma yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Fen Liseleri Ulusal Öğrenci Kongresi"nin 3'üncüsünün gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Törenin sonunda, Vural, Uslan ve Ertürk tarafından "Eğitimde İş Birliği Protokolü" ile Fen Liseleri 3. Ulusal Öğrenci Kongresi İş Birliği Sözleşmesi imzalandı.