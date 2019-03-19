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MEB ile Ayvansaray Üniversitesi etkinliğinde 'eş başkan'dan eşcinsel sapkınlık skandalı!

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ayvansaray Üniversitesi tarafından düzenlenen İstanbul PDR Günlerinde katılımcılara cevaplamaları için dağıtılan anketteki eşcinsel sapkınlık sorusu okuyanları şaşkına çevirdi. Ergen gençlerler üzerinde çalıştığı belirlenen, feminizm mücadelesiyle akademiyi dönüştürdüklerini ifade eden, Kadın Kongresi Eş Başkanı Diğdem Müge Siyez'in skandal anketi dağıttığı öğrenilirken, MEB'in bu kadınla ne işi olduğu ise merak konusu oldu.

19 Mart 2019 Salı 03:08
MEB ile Ayvansaray Üniversitesi etkinliğinde 'eş başkan'dan eşcinsel sapkınlık skandalı!

İki gün süren ve Ayvansaray Üniversitesi ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul PDR Günlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Didem Müge Seyiz tarafından ‘Okullarda Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yaklaşımı Kullanımı’ konulu bir konuşma yapıldı.

'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' adı altında eşcinsel sapkınların ve feminizmin propagadasında başı çektiği belirlenen ve MEB'de birçok kez öğrencilere danışmanlık yaptığı öğrenilen Prof. Dr. Didem Müge Siyez, konuşmasına başlamadan önce ‘Psikolojik Danışmanlar için Cinsel Sağlık Eğitimine İlişkin Görüşler Envanteri’ adı altıda skandal bir anket dağıtarak katılımcılardan anketi doldurmalarını istedi.

Eşcinsel sapkınlığı normalleştirme çalışmaları

Siyez’in anketi akademik bir çalışmada kullanacağını belirttiği ankette skandal anketin 11. Sorusunda eşcinsel sapkınlığın normalleştirme propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

Eşcinselliğin hak olduğunun ergenlere öğretilmesi önemlidir’ şeklindeki soru ile eşcinsel sapkınlığın normal bir hakmış gibi gösterilmesi tepkilere sebep oldu.

Konuşmasının ardından bir soruyu cevaplayan Prof. Dr. Didem Müge Siyez, eşcinselliğin bir insan hakkı olduğunu belirterek dağıtılan anketin akademik bir çalışmada kullanılacağını, psikolojik danışmanların Cinsel Sağlık Eğitimiyle alakalı olarak ne kadar yeterli olup olmadıklarını tespit etmeye yönelik olduğunu belirtti.

Eşcinselliğin bir hak olup olmadığı yöndeki soru üzerine “Eşcinselliğin bir insan hakkı olduğunu ve Cinsel yönelimi farklı olan ergenlerin toplum tarafından yargılanmayla alakalı güçlüklerden dolayı uzunca süre örtbas etmeye çalıştıklarını” söyledi.

Ayvansaray Üniversitesi ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir programda ankete konulan böyle bir sorunun eşcinselliği normalleştirme çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Feminizm mücadelesi akademiyi dönüştürmüş

HDP zihniyetinin temsil ettiği kadın derneklerinin geçtiğimiz Ekim ayında 2. Uluslararası Kadın Kongresi'nde "Eş Başkanlığı" sıfatıyla açık oturumu yöneten Diğdem Müge Seyiz, davet metnindeki ifadeleri zihniyetini ortaya koyduğu görüldü.

Feminizmin amansız savunucusu Seyiz'in imzasının bulunduğu davette, "Kadın çalışmaları, son elli yılda akademik düzeyde çok önemli bir yol kat etmiştir. Bu süreçte feminizmin yani cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılıkla mücadele teori ve pratiğinin akademide evcilleştiği de ileri sürülmüş, öte yandan feminizmin akademiyi dönüştürdüğü, yeni bakış açıları kazandırdığı da ortaya konmuştur." ifadeleri yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Seyiz'in internette yer alan biyografisimde çalışma alanının ergen öğrenciler olması ise vahametin boyutunu gözler önüne serdi.

İşte eş başkan Siyez'in o davet mektubu:

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 03:08
  1. Prof. Dr. Didem Müge Siyez
  2. Eşcinsel sapkınlık anketi
  3. Eşcinsellik anketi
  4. Ayvansaray Üniversitesi
  5. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
  6. eşcinselliği normalleştirme çalışmaları
  7. İstanbul PDR Günleri
  8. Okullarda Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yaklaşımı Kullanımı

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