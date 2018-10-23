MEB ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 20 Ekim MTSKS-4 sonuçları sorgula

20 Ekim’de ehliyet sınavına giren adaylar büyük bir heyecanla ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Ehliyet sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar, 10-11 Kasım’da direksiyon sınavına girecek. Peki 20 Ekim’de yapılan ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4 20 Ekim’de yapıldı. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ehliyet sınavlarının dördüncüsü 20 Ekim’de gerçekleştirildi. Ehliyet sınavına giren adayla ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

MEB’den resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önceki sınavlarda olduğu gibi sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Ehliyet sınavında kaç puan almak gerekir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavı (MTSKS) sınavıyla sürücü adayları tespit ediliyor. En az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Direksiyon sınavından da en az 70 puan alan sürücü adayları ehliyet almaya hak kazanıyor.