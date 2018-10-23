0553 313 94 23

MEB ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 20 Ekim MTSKS-4 sonuçları sorgula

20 Ekim’de ehliyet sınavına giren adaylar büyük bir heyecanla ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Ehliyet sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar, 10-11 Kasım’da direksiyon sınavına girecek. Peki 20 Ekim’de yapılan ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Ekim 2018 Salı 10:23
MEB ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 20 Ekim MTSKS-4 sonuçları sorgula

20 Ekim’de ehliyet sınavına giren adaylar büyük bir heyecanla ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Ehliyet sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar, 10-11 Kasım’da direksiyon sınavına girecek. Peki 20 Ekim’de yapılan ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4 20 Ekim’de yapıldı. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ehliyet sınavlarının dördüncüsü 20 Ekim’de gerçekleştirildi. Ehliyet sınavına giren adayla ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

MEB’den resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önceki sınavlarda olduğu gibi sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.  Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Ehliyet sınavında kaç puan almak gerekir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavı (MTSKS) sınavıyla sürücü adayları tespit ediliyor. En az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Direksiyon sınavından da en az 70 puan alan sürücü adayları ehliyet almaya hak kazanıyor.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:23
  1. ehliyet sınav sonuçları 2018
  2. meb ehliyet sınav sonuçları 2018
  3. motorlu taşıt ehliyet sınav sonuçları sorgulama
  4. e devlet ehliyet sınav sonuçları
  5. 20 ekim ehliyet sınav sonuçları
  6. ehliyet sınav sonuçları açıklandımı
  7. ehliyet sinav sonuclari kimlik no

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Denizli Fenerbahçe'yi geçti
    1. Mustafa Denizli Fenerbahçe'yi geçti
    2. Ekim ayı tüketici güven endeksi..
    3. Meral Akşener: Bir teklifim daha var
    4. Öğrenci servisi kaza yaptı, yaralılar..
    5. Flaş iddia! Phillip Cocu'nun yerine..
    6. İstanbul’da raylı sistem uzunluğu 170..
    7. Suudi Arabistan'a bir şok daha!..
    8. Ayrıldığı eşinin fotoğrafını..
    9. İran'dan ABD'ye mesaj: Hazırız
    10. İş Bankası hisseleri kanunla değil,..
    11. PTT 178 yaşında
    12. Başarı ve dönüşüm hikâyeleri bu zirvede
    13. Batman'da silahlar konuştu: 1 ölü 3..
    14. MHP Lideri Bahçeli konuşuyor - CANLI
    15. Merkez Bankası'ndan kritik adım
    16. "Suriyeli mülteci 'Türkiye bizi..
    17. Kaan, Arap iş insanlarını İstanbul’a..
    18. Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayreddin..
    19. Altının gramı 227 lira seviyelerinde..
    20. Twiter o ismin hesaplarını kapattı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?