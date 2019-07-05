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MEB, ecdat sanatlarını geleceğe taşıyacak "gözde liseye" öğrenci alacak

Milli Eğitim Bakanlığınca İstanbul'da kurulan Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi'ne, hüsnühat, ebru, minyatür, kat'ı, cilt, çini, tezhip gibi sanat dallarını geleceğe taşıması için büyük fırsatların sunulacağı 30 öğrenci alınacak- Ömürlerini bu sanat dallarına adayan sanatçıların dersler vereceği lisede okuyacak öğrenciler, LGS puanı ile yerleştirilecek- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "Bu alana ilgi duyan öğrencilerimiz için lisemiz büyük fırsatlar sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından da öğrencilerimizin tamamına burs desteği verilecek"

05 Temmuz 2019 Cuma 11:14
MEB, ecdat sanatlarını geleceğe taşıyacak "gözde liseye" öğrenci alacak

ANKARA (AA) - SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) İstanbul'da kurulan ve hüsnühat, ebru, minyatür, kat'ı, cilt, çini, tezhip gibi geleneksel sanat dallarının geleceğe taşınması için büyük fırsatlar sunacak Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi'ne 30 öğrenci alınacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanı ile yerleştirmesi yapılacak öğrencilere burs verilecek; derslere ise ömürlerini bu sanat dallarına adayan sanatçılar girecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 25 Eylül 2018'de imzalanan "Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş Birliği Protokolü" kapsamında, İstanbul'da kurulan Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi, ilk öğrencilerini alacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisenin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alacağını söyledi. Tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Özer, "Son yıllarda hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, cilt, ahşap oymacılık, kat'ı, dokumacılık gibi alanlarda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında ortaöğretim seviyesinde böyle bir eğitimin verilmemesi bu sanatların gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir eksiklikti. Lise bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak." değerlendirmesinde bulundu.

- Gözde lisenin öğretim programı belirlendi

Lisenin öğretim programının ve ders içeriklerinin son 6 ayda alanın önde gelen sanatçılarının yoğun emekleri ve katkılarıyla tamamlandığını anlatan Mahmut Özer, program ve içeriklerin belirlenmesinde katkı veren sanatçılar ile ilgili şu bilgileri aktardı:

"Ebru alanında Hikmet Barutçugil, Fuat Başar, Alparslan Babaoğlu ve Uğur Taşatan katkı sağladı. Çini alanında Ayşe Özkan, Güvenç Güven ve Nursen Güven katkı sağlarken kat’ı alanında Dürdane Ünver, Meryem Güney ve Ersin Yıldızhan yoğun çalışma yürüttü. Tezhib alanında Mustafa Çelebi, Doç. Dr. Münevver Üçer ve Mamure Öz katkı sağlarken ahşap oymacılık alanında Hüsamettin Yivlik destek oldu. Cilt alanında İslam Seçen ve Melike Kazaz katkı verirken minyatür alanında Gülçin Anmaç; hüsnühat alanında Davut Bektaş, Faruk Eratlı ve Ömer Faruk Özoğul önemli roller üstlendi. Kalem işi alanında ise Doç. Dr. Kaya Üçer ve Semih İrteş program için uğraş verdi. Tüm sanatçılarımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

- Sadece 30 öğrenci alınacak ve tüm öğrencilere burs verilecek

Bakan Yardımcısı Özer, alanındaki ilk lisenin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında merkezi sınav puanı ile 30 öğrenci alarak eğitime başlayacağını bildirdi.

Tarihi binada eğitime başlayacak lisede, kalem işi, hüsnühat, ebru, minyatür, kat'ı, cilt, çini ve tezhip sanat dallarında eğitim verileceğini anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Ömürlerini bu sanat dallarına ayıran ve bu sürecin de başarılı bir şekilde tamamlanmasına büyük emek veren sanatçılarımız derslerin verilmesinde de bize katkı vermeye devam edecekler. Geleneksel Türk sanatlarımızın gelecek nesillere aktarılmasında büyük işlev görecek lisemizdeki öğrencilerimizin bu alanlardaki ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımlarını sürekli destekleyeceğiz. Bu alana ilgi duyan öğrencilerimiz için lisemiz büyük fırsatlar sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından da öğrencilerimizin tamamına burs desteği verilecek."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:14
  1. Mahmut Özer
  2. meb
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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