MEB e-okul veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır? E-Okul VBS ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veliler ve öğrencilerin işini kolaylaştırmak için hizmete sunulan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile birçok hizmete kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılıyor. Okulların açılmasıyla beraber okul kaydının yapıldığı okulu öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler e-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak istiyorlar. MEB e-okul veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır?

MEB E-Okul veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız.

Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

Öğrenci Okul No: Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır.Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

E-Okul okul kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, yukarıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2019-2020 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.