MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? e okul öğrenci notları devamsızlık bilgileri

MEB tarafından özel okul teşvik başvuru sonuçları ile nakil başvuru sonuçları e okul üzerinden açıklanmıştı. Okulların açılacak olmasıyla öğrenciler bundan sonra ders notlarını, devamsızlık vs. bilgilerini e okul üzerinden öğrenebilecek. e okul VBS sayesinde öğrenci velileri de çocukların performansını bilgisayar üzerinden takip edebiliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak. Özellikle tatil planı yapan veliler için uyarıda bulunan MEB ilk okula yeni başlayacak öğrenciler için okulların bir hafta önce açılacağı uyarısında bulundu.





E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı başladı.Karnesinde alacağı notları sorgulamak isteyen öğrenciler e-Okul öğrenci giriş ekranını ziyaret ederek notlarını sorguluyor. Son sınavlar ve sözlüler yapılırken gözler açıklanacak sonuçlarda. e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayarak hemen giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplaması yapılarak, dönem sonunda hangi belgenin alınacağı bilgisine ulaşılabilir. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğretmenler tarafından öğrencinin tüm ders notlarının E-Okul sistemine yüklenmiş olması gerekir. Notların yüklenmesinin ardından, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar ise teşekkür belgesi alırlar.