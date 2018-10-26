MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? e okul öğrenci notları devamsızlık bilgileri

MEB tarafından özel okul teşvik başvuru sonuçları ile nakil başvuru sonuçları e okul üzerinden açıklanmıştı. Okulların açılacak olmasıyla öğrenciler bundan sonra ders notlarını, devamsızlık vs. bilgilerini e okul üzerinden öğrenebilecek. e okul VBS sayesinde öğrenci velileri de çocukların performansını bilgisayar üzerinden takip edebiliyor.

Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü açıldı. E okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde öğrenciler aldıkları ders notlarını, devamsızlıkları ve daha bir çok hizmeti e okul üzerinden öğrenebiliyor.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı başladı.Karnesinde alacağı notları sorgulamak isteyen öğrenciler e-Okul öğrenci giriş ekranını ziyaret ederek notlarını sorguluyor. Son sınavlar ve sözlüler yapılırken gözler açıklanacak sonuçlarda. e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayarak hemen giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplaması yapılarak, dönem sonunda hangi belgenin alınacağı bilgisine ulaşılabilir. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğretmenler tarafından öğrencinin tüm ders notlarının E-Okul sistemine yüklenmiş olması gerekir. Notların yüklenmesinin ardından, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar ise teşekkür belgesi alırlar.