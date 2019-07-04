Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Sonuçlar açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Ayrıntılar geliyor...

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