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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Sonuçlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıkladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:25
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Sonuçlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:25
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