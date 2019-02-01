MEB duyurdu! Kontenjan sayısı arttırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Şubat ayında ataması yapılacak olan engelli öğretmen sayısının 750'ye çıkarıldığını duyurdu.

01 Şubat 2019 Cuma 22:45
MEB duyurdu! Kontenjan sayısı arttırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 750'ye çıkarıldı.

5 Şubat'ta yapılacak

Kontenjan artırıldığından bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi.

Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.

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  1. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
  2. Ziya Selçuk

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