MEB düğmeye bastı! Okullara ‘15 Temmuz’ talimatı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıyla, yeni eğitim öğrenim döneminin açıldığı ilk iki hafta okullarda düzenlenecek etkinliklerin raporu istendi.

MEB, gerçekleştirilen 15 Temmuz şehitleri anma programları için de il etkinlik raporlarının MEB Ortaöğretim Müdürlüğü’ne gönderilmesi talimatı verdi.

MEB etkinliklerin amacını, "Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıldönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, milletimizin demokrasiye olan inancını ve bağlılığını gelecek nesillerimize aktarılması, FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesi ve toplumsal hafızanın diri tutulması" sözleri ile açıkladı.

Talimat verildi

Bakanlık, öğrencilerin milli, manevi ve insani değerler ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri anlatmak, devlete olan görev ve sorumluluklar hakkında bilinçlendirmek, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirme amacıyla tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlenmesi talimatı verdi.